Ticaret Bakanlığı'ndan Kırtasiye Ürünlerine Yoğun Denetim

Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere hız verdi. Denetimler, ürün güvenliği ve fiyat kontrolü üzerine odaklanıyor.

Okulların açılmasına az bir süre kala, Ticaret Bakanlığınca tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke çapında kırtasiye ve okul ürüne yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Ankara'da bir alışveriş merkezinde bulunan kırtasiye dükkanında da denetim yapan ekipler, fiyat, etiket ve ürün güvenliğini inceledi. Denetimde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Denetimlerde çocuklar için üretilmiş kırtasiye ürünleri de incelendi.

Ayrıca denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri "guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacak. Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
