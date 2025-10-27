Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan İkinci El Araçlara Sıkı Denetim: 174 Milyon Lira Ceza

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan 217 kişiye toplamda 174 milyon lira idari para cezası kestiklerini duyurdu. Kayıt dışı ticaretin önlenmesi ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla denetimler sürüyor.

Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü düzenli inceleme ve denetimler sonucunda, bu yıl içinde, ikinci el motorlu kara taşıtı alanında yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen toplam 217 gerçek ve tüzel kişi hakkında uygulanan idari para cezası tutarının 174 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kayıt dışı ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine geçit verilmediği vurgulandı.

Ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmiyle önemli bir yer tutan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Bakanlığın yürüttüğü denetim ve düzenleme çalışmalarına kararlılıkla devam edildiği belirtilen açıklamada, Bakanlığın yetki belgesi zorunluluğu ile güvenli ve şeffaf ticaretin tesisini sağladığına işaret edildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin Bakanlıktan yetki belgesi alma zorunluluğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda, bugüne kadar 79 bin 113 işletme için "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi" düzenlendiği ifade edildi.

Bakanlığın bu alandaki faaliyetlerine ilişkin bilgi de verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca yürütülen düzenli inceleme ve denetimler sonucunda, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye 102 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Yalnızca bu yıl içinde, yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen toplam 217 gerçek ve tüzel kişi hakkında Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası tutarı 174 milyon liraya ulaşmıştır. Bakanlık olarak, motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, adil ve güvenli bir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
title
