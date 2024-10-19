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Ticaret Bakanlığı'ndan İki Şirkete Daha Dış Ticaret Statüsü

Ticaret Bakanlığı'ndan İki Şirkete Daha Dış Ticaret Statüsü
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Ticaret Bakanlığı, TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ ve Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü vererek toplam sayıyı 89'a çıkardı.

Ticaret Bakanlığı, 2 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın, "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı"nı içeren tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla "dış ticaret sermaye şirketi" statüsündeki 87 şirkete TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ ile Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ de eklendi. Böylece statü verilen şirket sayısı 89'a ulaştı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Ekonomi Finans

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Yorumlar (1)

murat dural:

bu site ne yapıyor? haber başlığı farklı içerik farklı.

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