Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni ürünler eklendi. Son olarak listeye katlanabilir masa ve tabure eklendi. Bu iki ürünün piyasadan toplatılması istenirken satışı da yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan ediyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa katlanabilir masa ve tabure ekledi.

TABURE YÜK TESTİNDE KIRILDI

Bakanlık "Aslan" marka taburenin piyasaya arzını yasaklarken mevcut ürünlerin d toplatılmasını istedi.. "Minik basamaklar" olarak tanımlanan ürünün güvensizlik nedeni ise "Basamak ve platformların düşey statik yük testinde numune kırılmıştır." şeklinde açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Güvensiz Ürün Uyarısı: Katlanabilir Masa ve Tabure Satışı Yasaklandı

MASA KESKİN KENARLAR VE AÇIK BORU YÜZÜNDEN YASAKLANDI

Satışı yasaklanan bir diğer ürün ise "Rumex" marka katlanabilir masa. Bu ürünün yasaklanma nedeni ise, "Masa altında keskin kenarlar ve köşeler mevcuttur. Masa altında 7 mm ila 12 mm arasında ve derinliği 10 mm'den fazla olan açık uçlu boru mevcuttur." şeklinde açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Güvensiz Ürün Uyarısı: Katlanabilir Masa ve Tabure Satışı Yasaklandı

GÜBİS NEDİR?

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GÜBİS), ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur. Bu platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşuyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Cinde yaptirin yaptirin getirin memlekete... Cin sizi miksin sizde milleti demi???

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