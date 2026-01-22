Haberler

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat denetimleri kapsamında kasapları yakın takibe aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 751 kasapta 10 bin 514 ürünü denetleyerek fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik adımlar attı. Yapılan denetimlerde 86 ihlal tespit edildi ve ilgili işletmelere idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla son üç günde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 751 kasapta 10 bin 514 ürüne yönelik denetim yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Restoran, lokanta ve market gibi işletmelere yönelik denetimlerine devam eden Bakanlık, şimdi de odağına kasap işletmelerini aldı.

Bu kapsamda son üç gün içerisinde üç büyük şehirdeki kasaplara odaklanıldı.

Üç günde 10 bin 514 ürün denetlendi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan işletmelere yönelik denetimlerde, 751 kasap ve 10 bin 514 ürün denetlendi.

Yapılan denetimler sonucunda 86 ihlal tespit edilirken ilgili işletmelere idari para cezaları uygulandı.

Ayrıca 615 işlem, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların ekonomik haklarının korunması, piyasada adil, dengeli ve şeffaf işleyişin temin edilmesi amacıyla denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
39 yıllık et firması iflasın eşiğinde

39 yıllık dev firma iflasın eşiğinde! Mahkeme reddetti