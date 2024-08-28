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Ticaret Bakanlığı İkinci El Otomobil Satışını Düzenleyen Yönetmeliği Yayınladı

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Ticaret Bakanlığı'nın motorlu taşıt ticaretini düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre ikinci el otomobil satışı için yetki belgesi' olmayanlar ilan veremeyecek. Galericiler ise kararın piyasadaki suni artışın önüne geçileceğine ve bu işi ehli olanların yapacağını söylüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın motorlu taşıt ticaretini düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre ikinci el otomobil satışı için yetki belgesi' olmayanlar ilan veremeyecek. Galericiler ise kararın piyasadaki suni artışın önüne geçileceğine ve bu işi ehli olanların yapacağını söylüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın önemli bir kararıyla ikinci el otomobil pazarında yeni bir düzenleme devreye giriyor. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile birlikte, ikinci el otomobil satışı yapmak isteyenlerin artık mutlaka yetki belgesi almaları gerekiyor. Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışların ve piyasada haksız rekabetin önüne geçilebilmesi için böyle bir karar alındı. Galericiler ise kararın piyasadaki suni artışın önüne geçileceğine ve bu işi ehli olanların yapacağını söyledi.

"Yetki belgesi fiyatları sabitler"

Yetki belgesi olmadan satışların yapılmamasının piyasayı olumlu yönde etkileyeceğini belirten galerici Yakup Macit, "Karar doğru bir karar. Piyasada çok fazla fahiş fiyatlar dönüyor. Ayrıca, bu işi ehli olan yapacak. Yetki belgesi olduğu için al saçtılar bu işi yapamaz hale gelecek. Böylelikle piyasada fahiş fiyatlar olmaz ve dengeli bir piyasa olur. Bu işi bilen yapsın. Yetki belgesi fiyatları sabitler. Bence bu saatten sonra piyasa bu şekilde devam eder. Yaklaşık 1 senedir piyasa yavaş ilerliyor. Önümüzdeki ay sıfır araçlarda paket artışı var o bitiyor. Ondan sonra belki ikinci elde biraz hareketlilik olabilir. Şu anda en çok düşük fiyatlı araçları satıyoruz. Kar marjlarımız düştü. Ortalama yüzde 5 kazanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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