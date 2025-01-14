Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından çocuk güvenliğini tehdit eden birçok ürün için piyasadan toplatma kararı alındı. Bakanlık, özellikle bazı kırtasiye ürünleri, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Piyasadan toplatılan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlık, "Tuna Fosforlu Kalem Dondurma 5 Renk" markalı ürünü küçük parçaların boğulma riski taşıması nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verdi. Aynı zamanda "Mavi Pelüş Oyuncak-Huggy Wuggy" adlı pelüş oyuncak, mekanik ve fiziksel güvenlik testlerinden geçemeyerek, oyuncak güvenliği yönetmeliği gereği toplatılmak üzere geri çağrıldı.

CEKETİN PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Çocuk giyiminde ise, "Pufudi" markalı ve seri numarası 22201-1 olan baskılı keten ceket, kurşun miktarı ve kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği için bakanlık tarafından piyasaya arzı yasaklandı.

Bu ürünlerin çocukların sağlığını tehdit edebileceğini açıklayan Ticaret Bakanlığı, özellikle tehlike arz eden bu ürünlerin güvenlik standartlarına uymadığı için toplatıldığını açıkladı.