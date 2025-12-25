Ticaret Bakanlığından asgari ücret fırsatçılarına denetim

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Türkiye genelinde, il müdürlüklerine bağlı ekiplerin, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Kaplan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Asgari ücret artışını fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara göz yummayacaklarını ifade eden Kaplan, "Sahadayız demiştik. Sözümüzün arkasındayız. Türkiye genelinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz, sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda yalnızca İstanbul'da, büyük bir zincir marketin şubelerinde ani ve gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürün tespit edilmiştir. Söz konusu firmaya ilişkin gerekli idari süreçler derhal başlatılmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaplan, vatandaşı mağdur eden, emeği ve alın terini istismar eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öte yandan hakkıyla, hukukla ticaret yapan esnafımızı ve tüccarımızı da titizlikle gözetiyoruz. Aynı şekilde, dezenformatif içeriklerle, eski etiketler üzerinden algı oluşturmak isteyenlere de asla geçit vermeyeceğimizi özellikle vurguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, fırsatçılığa karşı sahadayız, vatandaşımızın yanındayız, adil ve dürüst ticaretin de kararlılıkla arkasındayız."