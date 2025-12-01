Ticaret Bakanlığı Ekim Ayında 531 Firmaya İzin Belgesi Verdi
Ticaret Bakanlığı, ekim ayında dahilde işleme rejimi kapsamında toplam 531 firmaya izin belgesi düzenledi. Ayrıca 14 firmaya yurt içi satış ve teslim, 2 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi verilirken, 24 dahilde işleme izin belgesi de firmaların talebi üzerine iptal edildi.
Bakanlığın ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ekimde 531 firmaya dahilde işleme izin, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.
Firma talebine istinaden 24 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi