Haberler

Ticaret Bakanlığı Ekim Ayında 531 Firmaya İzin Belgesi Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, ekim ayında dahilde işleme rejimi kapsamında toplam 531 firmaya izin belgesi düzenledi. Ayrıca 14 firmaya yurt içi satış ve teslim, 2 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi verilirken, 24 dahilde işleme izin belgesi de firmaların talebi üzerine iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 531 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 531 firmaya dahilde işleme izin, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 24 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Ajax taraftarı adeta stadı yaktı, hakem maçı erteledi

Adeta stadı yaktılar! Futbolcular sahadan kaçtı, maç ertelendi
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı

Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Bakan Fidan: Putin, belirli şartlar altında barış anlaşmasını kabul etmeye hazır

Bakan Fidan'dan bölgenin kaderini değiştirecek açıklama: Putin hazır
İsrail Savunma Kuvvetleri android telefonları yasakladı, Iphone zorunlu oldu

İsrail o telefonları yasakladı, Apple çok sevinecek
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.