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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarına gönderdiği yazıda, satışa sunulan ve denetimlerde fark edilmesi ya da vatandaşın şikayeti üzerine geri çekilen ürünlerin farklı ad, marka, kategori veya görseller kullanılarak yeniden satışa sunulabildiğini belirterek bunun önlenmesini istedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlığa bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine "E-Ticaret Pazar Yerlerinde Satışa Yasak Ürünler" konulu bir uyarı yazısı gönderdi.

Yazıda, Bakanlıkça internet ortamında satışı yasaklanan ürünlere yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yapılan bildirimlerde ürün bağlantı adresi (URL) talep edildiğinin anlaşıldığı bildirildi. Bildirime konu içeriklerin yayından kaldırılmasının ardından aynı veya benzer nitelikteki ürünlerin farklı ad, kategori veya yöntemlerle yeniden satışa sunulabildiğine işaret edilen yazıda, bunun önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde ilgili içeriği gecikmeksizin yayından kaldırarak durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmeleri gerektiği belirtilerek, aksine hüküm bulunmadıkça e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmadığı ifade edildi.

"Uyarı kapsamında gerekli tespit ve işlemler yapılmalı"

Yazıda, Bakanlık veya görev alanlarına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan hukuka aykırı içerik bildirimlerinde platformlara URL gönderilmesi yönünde bir uygulama bulunmadığı, bildirimlerde aykırılığın konusu ve hukuki dayanağının belirtildiği kaydedildi.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının da bu bildirim kapsamında gerekli tespit ve işlemleri yapmaları gerektiği vurgulandı.

Bu doğrultuda e-ticaret platformları, satışına mevzuatla izin verilmeyen yasaklı ürünlerin farklı ürün adı, marka, açıklama veya görsellerle ya da farklı kategori ve başlıklar altında listelenerek yeniden satışa sunulmasına imkan verilmemesi konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA