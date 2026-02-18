Haberler

Ticaret Bakanlığı Bursa'da fahiş fiyat uyguladığı belirlenen işletmeye idari para cezası uyguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin fahiş fiyat uyguladığına ilişkin iddialar üzerine yaptığı denetimde söz konusu işletmeye idari para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin fahiş fiyat uyguladığına ilişkin iddialar üzerine yaptığı denetimde söz konusu işletmeye idari para cezası kesti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, işletmede 3 adet su için 600 lira ödeme yapıldığına ilişkin çeşitli platformlarda yapılan paylaşımlar üzerine Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce yerinde denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Denetimde işletmenin kapı girişinde bulundurması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması zorunlu olan menülerin kontrol edildiği, ayrıca içecek grubu ürünleri başta olmak üzere fiyat uygulamaları ve mevzuat çerçevesinde incelemelerin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme sonucunda, 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edilmiş, bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca söz konusu içecekler hakkında fahiş fiyat denetimi yapılmış, geriye dönük son üç aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlenmiştir. Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, gereği yapılmak üzere iletilmiştir."

Açıklamada, yeme içme sektörü başta olmak üzere Bakanlığın görev alanına giren tüm konularda hem rutin hem de şikayet üzerine denetimlerin kesintisiz sürdüğü belirtilerek, tüketicilerin haklarını korumak ve piyasada adil fiyat uygulamasını temin etmek için gereken tüm idari işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA " / " + Serhat Tutak -
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

Fenomenlere soğuk duş! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı