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Ticaret Bakanlığı ağustos listelerine göre 535 firmaya dahilde işleme izni verildi

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Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dahilde işleme rejimi kapsamında 535 firma için izin belgesi düzenledi. Buna göre 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya hariçte işleme izni verildi; firmaların talebiyle 16 izin belgesi iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 535 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 535 firmaya dahilde işleme izin, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya hariçte işleme izin belgeleri verildi.

Firmaların talebine istinaden 16 izin belgesi de iptal edildi.

Kaynak: AA
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