Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na Katıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, küresel ticaret politikaları ve uluslararası iş birliği imkanlarını ele aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Fransa'nın başkenti Paris'te İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Paris'te OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, "40'tan fazla ülkeden Bakanlar ile uluslararası örgütlerin yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, küresel ekonomideki yapısal dönüşüm çerçevesinde ticaret politikalarının konumu ile küresel zorluklar karşısında uluslararası iş birliği imkanlarını ele aldık. Toplantı vesilesiyle, birçok ülke temsilcisinin yanı sıra Singapur, Bulgaristan ve İsviçreli mevkidaşlarımızla da görüşme fırsatımız oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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