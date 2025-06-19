Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nakliyeciler Derneği ile Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nakliyeciler Derneği ile Görüşme Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede, taşımacılık sektörünün önümüzdeki dönemi ve uluslararası ticaretteki dönüşümler üzerine stratejiler ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün Ticaret Bakanlığımızda Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul ettik. Küresel ticaret pazarında sağladığı güçlü bağlantı ile önemli bir lojistik üs olan ülkemizin kara, deniz ve havacılık taşımacılığı noktasındaki konumunu da her geçen gün güçlendirmektedir. Bu çerçevede kara taşımacılığı başta olmak üzere ülkemizden dünya pazarlarına ürettiğimiz ürünlerin taşınmasında önemli bir rol oynayan taşımacılık sektörümüz, dış ticaretimizin gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Görüşmede, sektörün ileri dönemine ilişkin yol haritasının ve beklentinin konuşulduğunu ifade eden Bakan Bolat, "Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı olarak, sektörümüzün mevcut yapısının güçlendirilmesine, uluslararası ticarette yaşanan dönüşüme paralel olarak yeni stratejiler geliştirerek uygulamasına, ulaştırma politikalarının sektörümüz ve ülkemizin hedefleri ekseninde gelişmesine yönelik katkılarını desteklemekteyiz. Bugünkü görüşmemizde de sektörümüzün önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını, mevcut talep ve beklentilerini ele aldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş

ABD ve İran doğrudan görüşmüş! Savaşın bitmesi için şartları çok net
İran yeniden vurmaya başladı! Netanyahu'dan tedirgin eden sözler

İran yeniden vurmaya başladı, Netanyahu'dan tedirgin eden sözler
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de kahverengi kokarcaya karşı 1 milyondan fazla samuray arısı salınacak

Çiftçilerin korkulu rüyasıyla 1 milyondan fazla arı savaşacak
Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray'a kötü haber

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray'a kötü haber
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
'Uygunsuz giyinme' tartışmasında komşusunu paspas sapıyla dövdü

Erkeklerin 'uygunsuz giyinme' kavgası! Komşusunu paspas sapıyla dövdü
İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İsrail ekonomisinin kalbi vuruldu! Görüntüler inanılmaz
Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

Bakanlık o görüntüler üzerine harekete geçti! Dudak uçuklatan ceza
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.