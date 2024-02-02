Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da deprem sonrası ekonomik iyileştirme çalışmalarını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekonominin Malatya'da ve diğer deprem bölgelerinde ayağa kaldırılması, vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına yerleştirilmesi çabalarımız hızla ilerliyor." dedi.

Kentte bir dizi programa katılan Bakan Bolat, Geçici Ticaret Alanı'nda hizmet veren esnafı ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Bolat, burada yaptığı açıklamada, kentin yaralarını sardığını, hükümet olarak bütün deprem bölgelerinde olduğu gibi Malatya'da da halkın yanında olduklarını söyledi.

Yeniden imar, inşa ve ihya faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bolat, "Ekonominin Malatya'da ve diğer deprem bölgelerinde ayağa kaldırılması, vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına yerleştirilmesi çabalarımız hızla ilerliyor. Depremin yıl dönümünde çok büyük işler gerçekleştirildi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bölgeye ziyaretiyle kalıcı konutların bir bölümü teslim edilecek. Geri kalanlar da hızlı bir şekilde yapılmaya devam edilecek." diye konuştu.

Bolat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin tarihin en büyük doğal felaketi olduğuna da dikkati çekerek, "Bu doğal felaketinin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütçe imkanları ve koordinasyon, bütün bakanlıklarımızın üzerine düşeni yapması devam ediyor. Bir iki sene içerisinde inşallah büyük ölçüde bu yaralar sarılmış olacak. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." değerlendirmesini yaptı.

Organize sanayi bölgesindeki konteyner kenti de ziyaret eden Bolat, burada depremzedeler ve çocuklarla bir araya geldi.