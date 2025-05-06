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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi'nin Açılışını Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi'nin Açılışını Yaptı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi'nin açılışını yaptı. Sergide yer alan eserlerin, hat üstatları tarafından yazıldığı belirtildi ve serginin 20 gün boyunca sanatseverlere açık olacağı ifade edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bolat, İngiliz hükümet yetkilileri ve özel sektör temsilcileriyle bir dizi temasta bulunmak için geldiği Londra'da, Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde Albayrak Grubu tarafından düzenlenen Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi'nin açılışında, Albayrak Grubu'nun bu sergilerinin ilk önce İstanbul'da, sonrasında Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlendiğini, eserlerin 2022'de de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki sergiyle yurt dışı yolculuğunun başladığını söyledi.

Tunus, Roma ve Bakü'nün ardından serginin bu yıl Londra'da düzenlendiği belirten Bolat, kültür ve sanat alanında önemli bir köprü kuran sergideki sanat eserlerinin değerli hat üstatları tarafından yazıldığını ifade etti.

Londra'da 20 gün süreyle açık olacak serginin sanatseverler tarafından beğeniyle ziyaret edilmesini dileyen Bolat, "Güzel bir tesadüfle bu sergi açılışına gelmemiz mümkün oldu. Serginin, birkaç ay önce tespit olunan İngiltere Ticaret Bakanı ve ekibiyle yarınki resmi görüşmelerimiz ve Türkiye-İngiltere İş Forumu toplantımızın hemen öncesine denk gelmesi de güzel bir tevafuk oldu." dedi.

Sergi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve ruha şifa ayet-i kerimelerin çeşitli örneklerini hat sanatıyla buluşturuyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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