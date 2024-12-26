Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Türk İş Dünyasını Topladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Türk iş dünyasını bir araya getiren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Bolat, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında katıldığı DTİK toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından, "Toplantıda farklı sektörlerde faaliyet yürüten yurt dışındaki Türk iş dünyamızın çalışmaları, talep ve beklentileri hakkında bilgi aldık. Kuzey Makedonya'da bankacılık, sigortacılık, eğitim, sağlık, inşaat, yenilenebilir enerji, tarım, hayvancılık, gıda, tekstil, konfeksiyon ve turizm gibi birçok farklı sektörde başarıyla faaliyet gösteren Türk firmalarımız ikili ilişkilerimizin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Kuzey Makedonya'da olduğu gibi dünyanın çeşitli noktalarında, ülkemizi küresel ekonominin dinamik aktörlerinden biri haline getirme gayesiyle çalışmakta olan Türk şirketlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" paylaşımını yaptı. - ANKARA