Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DTÖ Genel Direktörü ile G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısında bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'da gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala ile bir araya geldi. Bolat, DTÖ'nün işleyişine ilişkin gündemdeki konuları ele aldıklarını ve çok taraflı ticaret sisteminin adil ve sorunsuz işlemesine yönelik çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'da gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı kapsamında DTÖ Genel Direktörü Sayın Dr. Ngozi Okonjo Iweala ile bir araya geldik. Uluslararası ticarete ilişkin kuralları koyan ve bu kurallara ilişkin anlaşmazlıkları çözümleyen tek uluslararası ekonomik örgüt olan DTÖ'nün işleyişine ilişkin gündemdeki konuları ele aldık. DTÖ üyesi bir ülke olarak, çok taraflı ticaret sisteminin adil ve sorunsuz işlemesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurguladık" dedi.