Ticaret Bakanı Bolat, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünde ajansın milli mücadeledeki yerine ve doğru haberciliğine vurgu yaparak, çalışanlarını tebrik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Bakan Bolat, NSosyal hesabından AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde, milletimizin haklı sesini dünyaya duyurmak üzere kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kurulduğu günden bu yana doğru, tarafsız ve güvenilir haberciliği ilke edinerek, hakikatin izinde yürüyen Anadolu Ajansı, yalnızca bir haber ajansı değil, aynı zamanda devletimizin ve milletimizin hafızasını taşıyan köklü bir müessese olmuştur."

Bugün de milli menfaatler doğrultusunda, Türkiye'nin ekonomik, ticari ve diplomatik başarılarını küresel ölçekte görünür kılan AA'nın, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun güçlü iletişim neferlerinden biri olmayı kararlılıkla sürdürdüğüne işaret eden Bolat, "Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını ve basın camiamızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyor, Anadolu Ajansının 106. yaşını gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mert Davut
