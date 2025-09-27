Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ahilik Geleneğini ve Ekonomik Başarıları Anlattı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Ahilik, Anadolu'muzu Türk İslam yurdu olmasında çok önemli bir geleneği, çok önemli bir ekonomik sistemi, toplumsal dayanışmayı ortaya koyan öğretilerin bir bütünüdür" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırşehir'e geldi. Kırşehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bolat, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Bolat daha sonra, Ahi Külliyesi Bedesten Çarşısı'nı ziyaret ederek Neşet Ertaş türküleri dinledi. Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Yurdu açılışına katılan Bakan Bolat, sonrasında Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ahilik Haftası resmi programı protokol konuşmaları öncesi Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran ve Bando Ekibi sahne aldı. 38'inci Ahilik Haftası resmi programında açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla her yıl eylül ayının üçüncü haftasında hem ahilik geleneğini yaşatmak ve bugünkü nesillere aktarmak, ahilik değerlerini hatırlamak ve onları gelecek nesillere aktarmak için bu Esnaf Bayramı'nı tekrar ediyoruz, kutluyoruz. Ahilik, Anadolu'muzu Türk İslam yurdu olmasında çok önemli bir geleneği, çok önemli bir ekonomik sistemi, toplumsal dayanışmayı ortaya koyan bir öğretilerin bütünüdür" diye konuştu.

'TÜRKİYEMİZ MİLLİ GELİRİNİ DOLAR BAZINDA 6 KATTAN FAZLA ARTTIRMIŞTIR'

Son 22 yıldaki gelişmelere değinen Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldan bu yana Türkiye'miz milli gelirini dolar bazında 6 kattan fazla arttırmıştır. 238 milyar dolardan, 1.5 trilyon dolara taşımıştır. Kişi başına milli gelirimizi de 3 bin 600 dolardan 5 katından fazla 15 bin 500 dolar rakamına taşımışızdır. 17 bin dolarla inşallah yılı tamamlayacağız. Mal ve hizmet ihracatımızı toplamda 50 milyar dolardan 375 milyar dolara yükselttik. Bu sene sonunda 395 milyar dolara yaklaşıyoruz. İstihdam sayısını 19 milyondan aldık, 32 milyon 600 bine yükselttik. Hepsi insanımız için vatandaşlarımız için yapıldı. Ulaştırmada, enerjide, savunmada, eğitimde, çevrede, sağlıkta, altyapıda, sanayide, tarımda Türkiye'miz katbekat yükseldi" ifadelerini kullandı.

'22 YILDA 674 MİLYAR LİRA İLE TÜRKİYE'DEKİ 2 MİLYON 300 BİN ESNAFIMIZI DESTEKLEDİK'

Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Dün Birleşmiş Milletler'den döndük geldik. Oranın yıldızı, dünyada mazlumların hakkın sesi olarak sesini yükselten Türkiye'miz ve Cumhurbaşkanımız olmuştur. İnşallah sizlerin dua ve desteğiyle bu çalışmalara devam edeceğiz. Esnaf Bayramı nedeniyle şu müjdeyi de vermek istiyorum. Pazartesi sabahı inşallah TESKOMB kefaletiyle Halk Bankası'ndan Kırşehir'deki esnafımız için de bekledikleri 100 milyon lira krediyi göndermiş olacağız. 22 yılda 674 milyar lira ile Türkiye'deki 2 milyon 300 bin esnafımızı destekledik. Bu rakam şu andaki kurla 17, 18 milyar dolar yapıyor. Kırşehir 3.2 milyar lira almıştı. Bu sene de 754 milyon lira aldı. Pazartesi günü de ekstra 100 milyon lirayı göndermiş olacağız. Faiz oranı, finansman maliyetini yüzde 25'e düşürmüştük. Yıl sonuna kadar Halk Bankası ve TESKOMB'un çalışmaları sonunda daha da aşağıya indireceğiz."