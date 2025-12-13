Haberler

Bakan Bolat: ABD Ticaret Odası ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle yaptığı toplantıda Türkiye ekonomisinin büyümesini ve potansiyelini anlatarak, Türkiye-ABD ticari ilişkilerini geliştirmek için ortak çabalar üzerinde durdu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Odası (U.S. Chamber) ve iş çevreleri ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Bolat paylaşımında, "Bugün, ABD Ticaret Odası (U.S. Chamber) ve iş çevreleri ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir devam eden istikrarlı büyümesini ve potansiyelini iş çevrelerine anlattık. Amerikan şirketlerinin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusundaki desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Ortak çabalarımız, hem ABD'deki hem de Türkiye'deki şirketler için daha fazla yatırım, daha fazla ticaret ve daha fazla istihdam anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.

BOLAT, ABD TİCARET BAKANI HOWARD LUTNİCK İLE GÖRÜŞTÜ

Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile de bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar ABD Doları ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığımız tamdır. Bu kapsamda, ortak çalışmalarımızı hızlandıracağız. Karşılıklı fayda temelinde, stratejik ortaklığımızı çok daha güçlü bir zemine taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
