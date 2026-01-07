Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri ile Brüksel'de görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri ile Brüksel'de görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya gelerek Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Brüksel temaslarımız kapsamında, Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki merkezini ziyaret ederek AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sayın Maros Sefcovic ve heyetiyle bir araya geldik. Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikaları, ekonomik güvenlik tedbirleri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin süreçleri ele aldığımız toplantıda, ülkemizin bu süreçlerin merkezinde yer alması gerektiğini güçlü biçimde vurguladık. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki köklü ticari ilişkiler, Gümrük Birliği kapsamındaki ortaklığımız ve ülkemizin üretim alanında sahip olduğu yüksek potansiyel dikkate alındığında, AB'nin yeni politika ve düzenlemelerinin Türkiye'yi kapsaması büyük önem taşımaktadır. Türkiye; özellikle otomotiv sanayi başta olmak üzere, AB firmalarının üretim ve yatırım zincirlerinde yer aldığı birçok sektörde stratejik bir üretim ve tedarik merkezi konumundadır. Bu çerçevede, Türkiye ile AB arasındaki entegrasyonun tüm sektörlerde sürdürülmesi gerektiği vurgulanmış; iş birliğinin karşılıklı fayda ve ortak kazanım anlayışıyla güçlendirilerek devam ettirilmesi noktasında görüş birliğine varılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

Komşuda büyük tehlike! Yine ilk hedef masum siviller oldu
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi

Fenerbahçe'yi tamamen silmiş! Cengiz'den çok çarpıcı itiraf
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi

Camideki görüntüleri tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı