Ticaret Bakanı İskenderun Limanı'nda İncelemelerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İskenderun Limanı'nda deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi. Bakan Bolat, depremin neden olduğu maliyetin Türkiye'nin bütçesinin yüzde 45'ini oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, kredi borcu ödemelerinin 6 ay daha uzatıldığını açıkladı. Hatay ilindeki ihracatın yüzde 41 azaldığını söyleyen Bakan Bolat, önümüzdeki yıl bu kaybı telafi etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

LİMANDA İNCELEMEDE BULUNDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat merkezli depremde zarar gören İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botuyla limanın çevresini gezen Bakan Bolat, daha sonra Gümrük Başmüdürlüğü'nde basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Bolat, 50 bin dekar araziye kurulması planlanan Hassa Organize Sanayi Bölgesi ve Amanos gibi yatırımların tamamlanarak diğer sektörlere entegre edileceğini belirterek, "Ana metal sanayi, tekstil ve tarım sektörlerinde öne çıkan Hatay ilimiz ihracatta da başarılı performans gösteriyor. 2022 yılında 4 milyar dolar ihracat başaran Hatay ilimizde, 2023 Ocak'ta ihracatın yüzde 41 azaldığını görüyoruz. 1,5 milyar dolara geriledi. Bu tabii anlaşılabilir bir durum ama çalışmalarla önümüzdeki yıl bu kayıp dönemi inşallah aşacağız" diye konuştu.