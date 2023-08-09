Ticaret Bakanı Bolat, hazır giyim fuarının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2028'de 400 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, 2024'te ihracat desteklerinin artırılacağını vurguladı.

Ticaret Bakanı Bolat: "Üretimin ve yatırımın yanında yer alacağız"

"2028'de 400 milyar dolar mal ihracatı, 200 milyar dolar hizmet ihracatı yapmayı hedefliyoruz"

"2024'te ihracat desteklerimizi artıracağız"

"Üretimin ve yatırımın yanında yer alacağız"

İSTANBUL Hazır giyim fuarının açılışında konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "'Üretimin ve yatırımın yanında yer alacağız. Tekstil sektörü Türkiye için hayati bir sektör. İşçimizin, esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin yanında olduğumuz gibi sanayicimiz ve ihracatçımızın da yanında olacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen hazır giyim fuarının açılış törenine katıldı. Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen fuarda konuşan Bakan Ömer Bolat, "2028'de 400 milyar dolar mal ihracatı, 200 milyar dolar hizmet ihracatı yapmayı hedefliyoruz" dedi. Son 20 yılda milli gelirin 3,5 kat artarak toplam 906 milyar dolara çıktığını hatırlatan Bolat, "Son 20 yılda mal ihracatı 36 milyar dolardan 254 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatı da 14,5 milyar dolardan 90 milyar dolara çıktı. Mal ve hizmet ihracatı toplamda Türkiye'ye bu yıl yaklaşık 380 milyar dolar kazandırmış olacak" diye konuştu.

"İhracatçı sayımız 115 bine yükseldi"

İhracatçı sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Bolat, "İhracatçı sayımız 115 bine yükseldi. Bakanlık olarak ihracatçılara 100'ün üzerinde farklı kalemde ihracat desteği sunuyoruz. Hepinizi bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam noktasında gayretlerimizi artırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat Türk Eximbank tarafından ihracatçılara yönelik kredileri açtıklarını hatırlatarak, "Bu gelişmeden sonra özel bankalar kredi faizlerini bir gecede yüzde 48'lerden yüzde 25'lere düşürdü. Bunun yanında Merkez Bankamız iç taleple alakalı olarak enflasyonla mücadele çerçevesinde biraz talebi baskılayan kredi hacimlerini yavaş yavaş biraz geri çekmeye çalışan politika izlerken ihracatçılara reeskont kredilerini 5 kat arttırdı. Günlük limiti 300 milyon liradan 1,5 milyar liraya çıkardı. Bunun 1 milyar lirası Eximbank, 500 milyon lirası bankalar kanalıyla tahsis edilecek. İnşallah biz de bakanlık olarak ihracat desteklerimizi sonuna kadar sizlerin istifadesine sunacağız. 2024 bütçesinde ihracat desteklerinin çok daha fazla artması için gayretimiz sonsuz" diye konuştu.

"Üretimin ve yatırımın yanında yer alacağız"

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün öneminden de bahseden Bakan Bolat, "Daima bu sektörün, bütün üretimin ve yatırımın yanında yer alacağız. İşçimizin, esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin, tacirimizin yanında olduğumuz gibi ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin de yanında her zaman, 7 gün, 24 saat yanında yer alacağız. Ülke ekonomisini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 2024 bütçesinde ihracat desteklerinin çok daha fazla artması için gayretimiz sonsuz. Bunu da başaracağız" şeklinde konuştu.