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Bakan Bolat TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'i kabul etti Açıklaması

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede üretim, ihracat, yatırım iklimi ve AB'deki 'Made in EU' yasama tartışmaları ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve yatırım iklimini daha da ileriye taşıyacak konular üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bolat, "Özellikle uluslararası ekonomi ve ticaret arenasındaki olağanüstü gelişmeler ve müzakereler kapsamında AB'de devam eden 'Made in EU' yasama tartışmaları konusunda verimli bir istişare gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bolat, iş dünyasının tüm temsilcileriyle güçlü istişare, yakın koordinasyon ve ortak akıl anlayışıyla çalışmayı sürdürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızı, reel sektörümüzün görüş ve önerileriyle daha da güçlendiriyor, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda kamu-özel sektör işbirliğini kararlılıkla destekliyoruz. Türkiye'nin ekonomik büyümesine, küresel rekabet gücüne ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunan tüm paydaşlarımızla diyalog ve işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mert Davut
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