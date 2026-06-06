Bakan Bolat, Tanzanyalı mevkidaşı Kapinga ile görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Judith S. Kapinga ile bugün İstanbul'da bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İstanbul'da Kapinga ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, son dönemde ikili ilişkilerimizde yakalanan olumlu ivmenin sürdürülmesi ve Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması yönündeki ortak kararlılığımızı teyit ettik. Bu kapsamda Ortak Ticaret Komitesi (JETCO) Birinci Dönem Toplantısı'nın bir iş forumu ile birlikte en kısa sürede Tanzanya'da düzenlenmesi hususunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin ülkelerimiz ve iş dünyalarımız için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."