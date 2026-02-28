Haberler

Ticaret Bakanı Bolat'tan "28 Şubat" paylaşımı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 28 Şubat sürecinin tüm aktörlerinin büyük utançlarıyla siyaset tarihinden silindiğini ancak milletin iradesine uzanan hiçbir müdahaleyi kabul etmediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verilen demokrasi ve bağımsızlık mücadelesiyle vesayet zincirleri parçalanmış, milli irade asli makamına yeniden kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat'ın demokrasiye ve temel insan haklarına yapılmış bir saldırı olduğu kadar, Türkiye'nin ekonomik istikrarına, üretim gücüne, yatırım iklimine ve teşebbüs hürriyetine de büyük zarar vermiş bir darbe olduğunu bildirdi.

Millet iradesinin baskı altına alındığı o süreçte, girişimcinin cesaretinin kırıldığını, yatırımcının güveninin sarsıldığını vurgulayan Bolat, gençlerin umutlarının gölgelendiğini, çok sayıda haksız uygulamaların yapıldığını ifade etti.

Bolat, sürecin tarihe kara bir leke olarak geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sermaye ürkmüş, üretim yavaşlamış, Türkiye'nin büyüme potansiyeline pranga vurulmak istenmiştir. Vesayet zihniyeti sadece siyasete değil, temel eğitim, kamu idaresi, temel hak ve hürriyetlere de büyük darbe vurmuştur. Çok büyük acılar bırakmıştır. 28 Şubat'ın tüm aktörleri, büyük utançlarıyla siyaset tarihinden silinmişlerdir ancak bu aziz millet, iradesine uzanan hiçbir müdahaleyi kabul etmemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verilen demokrasi ve bağımsızlık mücadelesiyle vesayet zincirleri parçalanmış, milli irade asli makamına yeniden kavuşmuştur. 28 Şubat zihniyetini bir kez daha en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu ülkede istikameti belirleyen yegane güç, Yüce Allah'ın izniyle aziz milletimizin kararıdır. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü demokrasi, güçlü ekonomi ve tam bağımsız Türkiye hedefiyle kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

