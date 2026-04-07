Ticaret Bakanı Bolat: 'Suriye ile ikili ticarette hedef 10 milyar dolar'

Türkiye- Suriye JETCO toplantısında katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İmzalanan protokolün iki ülke arasında ekonomik entegrasyon ve yeniden inşa için kapsamlı bir yol haritası. 3,7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretin 5 milyar ve ardından 10 milyar dolara çıkarılması için gerekli adımların ele alacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dr. Nidal el-Şa'ar ve heyetiyle İstanbul'da bir araya gelerek JETCO 1'inci Dönem Protokolü'nü imzaladı.

"Türkiye-Suriye ekonomik ilişkilerinde tarihi dönüm noktası, hedef 10 milyar dolar"

Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticaret ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktasında olunduğunu belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İmzalanan protokolün sadece teknik bir metin değil, iki komşu ve kardeş ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun, bölgesel kalkınmanın ve yeniden inşa sürecinin kapsamlı yol haritası. Bu sürecin iki ülke arasındaki köklü tarihi bağları ve kardeşlik dayanışmasını temsil eden samimi bir işbirliği ruhuyla yürütülüyor. Görüşmelerde ikili ticaretin her iki ulusun karşılıklı yararına olacak. Serbest Ticaret Anlaşması da dahil olmak üzere 3,7 milyar dolara geçen yıl ulaşan ikili ticaretimizi önce 5 milyar dolara daha sonra da 10 milyar dolar hedefine ulaştıracak her türlü çözümleri ve mekanizmaları ele aldık. Özellikle tekstil, tarım, gıda, makine gibi stratejik sektörlerde işbirliğimizi derinleştirme kararı alırken tarımsal ticarette de öngörülebilirliği sağlamak adına düzenleyici çerçeveler konusunda karşılıklı bilgi paylaşımı yapma hususunda mutabık kaldık. Ayrıca bu toplantı marjında düzenlenecek Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu ile her iki ülkenin öncü şirketlerini ve yatırımcılarını bir araya getirecek olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Gümrük kapılarımızın tam kapasiteyle çalışması bölgesel tedarik zincirinin istikrarı için hayati önem taşıyor"

Bölgenin ve dünyanın son zamanlarda yaşadığı sıkıntılara ve sıcak savaşlara değinen Bakan Bolat, " Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında ana rol oynayan dış ticaretin kesintisiz ve birden çok alternatifle gerçekleşmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Suriyeli mevkidaşı ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin önemli maddelerinden birinin de gümrük kapıları. Gümrük kapılarımızın tam kapasiteyle çalışması, lojistik hatların kesintisiz işlemesi, bölgesel tedarik zincirinin istikrarı için hayati önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz Körfez bölgesindeki savaş şartlarında Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin tedarik ihtiyaçlarının kesintisiz ve acil olarak karşılanabilmesi noktasında Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak'ın içinde yer aldığı transit koridorlarının hızlı ve etkin bir şekilde işlemesi büyük bir önem taşımaktadır. Gerek Türkiye üzerinden Suriye'ye, oradan Ürdün ve Suudi Arabistan'a gerekse Türkiye, Suriye, Irak, Suudi Arabistan'a yönelik ulaşım koridorları, transit ticaret koridorlarının etkin ve hızlı çalışmasına iki taraf hükümetleri olarak büyük bir önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye-Suriye arasında ortak gümrük komitesi kuruldu, yeniden inşa için işbirliği artıyor"

Ticaret Bakanlığı ile Suriye Genel Sınır ve Gümrük Bakanlığı arasında bir Ortak Gümrük Komitesi kurulmasına yönelik anlaşmayı imzaladıklarını bildiren Bakan Bolat, "Türkiye tarafında onay sürecini 27 Mart'ta tamamladık. Böylece gümrük geçişlerinin tam operasyonel hale gelmesi, aktarma gerekliliklerinin azaltılması ve doğrudan teslimat mekanizmalarının geliştirilmesi konularında yakın işbirliği içinde olacağız. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün sağlaması, ekonomik toparlanma sürecini hızlandırmasının ve yeniden inşa sürecinin Türk iş dünyası açısından da en öncelikli gündem maddelerinden biri. Türk müteahhitlik firmalarının sahip oldukları küresel tecrübe ve teknik kapasite ile Suriye'deki konut, altyapı, enerji ve ulaşım projelerinde aktif olarak Suriye'nin yeniden inşaat sürecinde kullanılması konusunda da tam bir mutabakat sağladık. Gerek müteahhitlik gerekse teknik müşavirlilik hizmetlerinde işbirliğini arttıracak bir mutabakat zaptını da yakın gelecekte Türkiye ve Suriye arasında imzalamayı ümit ediyoruz" dedi.

"Türkiye-Suriye işbirliği enerji, finans ve yeniden inşa alanlarında genişliyor"

Bakan Bolat sözlerini şöyle sonlandırdı: "Son olarak işbirliğimizi petrol ve doğalgaz çıkarımı alanında enerjide, madencilikte, Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi'nin kurulması çabasıyla eğitimde ve sağlık işbirliği gibi geniş alanlara yaymaya hazırız. Suriye'deki elektrik şebekelerinin yeniden inşası, entegrasyonu, yenilenebilir enerji yatırımları ve gübre üretimi için kritik olan fosfat gibi kritik minerallerin aranması konularında ortak projeler geliştireceğiz. Suriye'nin küresel finans sistemine yeniden entegrasyonu ve ödeme altyapılarının güçlendirilmesi yönündeki çabaları içtenlikle destekliyoruz ve bu konuda Suriye Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK gibi kurumlar arasındaki işbirliği giderek hızlanmaktadır. Aramızda bulunan Suriye Merkez Bankası Başkanı da her iki kuruluşumuzun yetkilileriyle görüşmeleri bugün-yarın yapacaktır. Türk bankalarının Suriye'de varlık göstermesinin yatırım ilişkilerimizi ve ticaret ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bugün imzaladığımız JETCO 1'inci Toplantı Protokolü ilişkilerimizin artık kurumsal bir zemine oturduğunun ticaret alanında kurumsal bir zemine oturduğunun ilanıdır. Bir sonraki JETCO toplantısını inşallah Şam'da gerçekleştirmek üzere değerli mevkidaşım ile sözleştik." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı