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Ticaret Bakanı Bolat, Nijer ile ticaret hacmini geliştirecek adımları açıkladı

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Ticaret Bakanı Bolat, 42. İSEDAK kapsamında Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou ile görüştü. Bolat, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesinin ilk toplantısı ile heyet organizasyonunun Niamey'de planlandığını, ticaret hacmini geliştirecek çalışmaların süreceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Nijer arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileriye taşıyacak somut işbirliği adımlarını hayata geçirmek ve son dönemde artış gösteren ticaret hacmini daha da geliştirmek amacıyla çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında ülkeyi ziyaret eden Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini ele alarak mevcut işbirliğimizi geliştirmeye yönelik çalışma programımızı değerlendirdik. Bu çerçevede, kısa süre önce kurduğumuz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesinin ilk toplantısını ve iş insanlarımızı bir araya getirecek heyet organizasyonunu önümüzdeki dönemde Nijer'in başkenti Niamey'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türkiye ile Nijer arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileriye taşıyacak somut işbirliği adımlarını hayata geçirmek ve son dönemde artış gösteren ticaret hacmimizi daha da geliştirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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