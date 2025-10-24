Ticaret Bakanı Bolat, "İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin temmuz itibarıyla 1 trilyon 474 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Yıl sonunda da 1,5 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz olacak. Türkiye artık üst gelirli ülkeler ligine yükselmiş oldu." dedi.

Bolat, İstanbul Gelişim Üniversitesinin Avcılar Yerleşkesi'nde düzenlenen akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2003 yılından bu yana eğitim ve sağlık alanında çok büyük reformlar yaptıklarını, bu alanlara çok büyük kaynaklar ayırdıklarını söyledi.

Gelecek yıla ilişkin 18,9 trilyon lira bütçe giderinin planlandığını dile getiren Bolat, "Eğitime ayrılan bütçe gerek ilk, orta ve lise gerekse yüksek öğretim alanında tam 2,9 trilyon lira. Yani 18,9 trilyon liralık gider bütçemizin yüzde 15,4'ü ayrıldı ve son 20 yıl hep bu şekilde yüzde 15-16'lar civarında gerçekleşti." diye konuştu.

Bolat, sağlığa ayrılan yüksek bütçelerden de bahsederek, "Sağlık için 3,3 trilyon lira harcama ayrıldı. Gerek Sosyal Güvenlik Kurumunun gerek üniversitelerin gerekse devlet ve şehir hastanelerinin harcamalarına. Bu da toplam bütçe giderinin yüzde 17,5'ini oluşturuyor. Yani toplamda bütçenin yüzde 33'ü eğitim ve sağlık giderlerine, programlarına ve politikalarına ayrılmış durumda." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası öğrenci sayımız 375 bine yükseldi"

Bakan Bolat, bu yapılanların karşılıksız kalmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye uluslararası eğitim alanında artık bir merkez haline geldi. 2002'de 5 bin uluslararası öğrencimiz varken şu anda bu rakam 375 bine yükseldi. Bu gençler, eğitim turizmi alanında 3 milyar dolarlık bir katkı yapmış oluyor. Ama çok daha önemlisi, hepsi Türkiye'de aldıkları eğitimle Türkiye sevdalısı oluyor. Kimisi büyükelçi, kimisi politikacı, kimisi iş insanı, kimisi, bürokrat, kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi başbakan, bakan olacak. Türkiye için gönüllü elçiler haline geliyorlar. Bu o kadar önemli ki Türkiye'nin dünyada tanınması ve itibarı açısından çok büyük bir fayda sağlıyor."

Bolat, Türkiye'deki üniversite sayısının artmasından bahsederek, aynı şekilde kalitenin de her geçen gün arttığını söyledi.

"Filistin 150'nin üzerinde devlet tarafından resmen tanınıyor"

Ticaret Bakanı Bolat, bu yıl Gelişim Üniversitesinin ilk dersinin konusunun "Gazze ve İsrail soykırımı" olduğunu kaydederek, Osmanlı Devleti'nin Filistin'de hüküm sürdüğü döneme ve sonrasında yaşananlara ilişkin bilgiler paylaştı.

Filistin'in tarihi süreçlerinden bahseden Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"1993 Oslo Barış Anlaşması'yla Ramallah'ta hükümet merkezi olan bir Filistin devleti var ve bu Filistin devleti Türkiye'nin de çabalarıyla 150'nin üzerinde devlet tarafından resmen tanınıyor. Ama herkesin orada büyükelçiliği yok. Ancak Türkiye olarak gerek tarihten aldığımız sorumlulukla gerek oradaki kutsal mekanlarımız olan Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin toprakları için gerekse Filistinli kardeşlerimiz için her zaman büyük çabalar sarf ediyoruz, hamilik yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."

Bolat, İsrail'in Filistin ve Gazze'de yaptığı saldırılara ve soykırıma işaret ederek, "Ne cami ne hukuk ne hastane ne kilise ne de sağlık merkezi gibi hiçbir kurumu gözetmeden sivil yerleşim yerlerini ve her tarafı bombaladı, hastaneleri ortadan kaldırdı." dedi.

Türkiye'nin İsrail ile ticareti sıfırlamasından bahseden Bolat, bu süreçte Gazzelilere yönelik sağladıkları yardımları ve barışın tesis edilmesi için yaptıkları uluslararası girişimleri anlattı.

Bolat, kendilerinin de çabaları sayesinde kısa süre önce Türkiye'nin de garantör olduğu bir anlaşma imzalandığını anımsatarak, İsrail'in aslında bu ateşkesi istemediğini, amacının Gazzelileri ve Filistinlileri oradan tamamen çıkartmak olduğunu anlattı.

Gazze'nin yeniden imar edilmesi gerektiğini vurgulayan Bolar, "Filistin'de 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aşacak"

Ticaret Bakanı Bolat, son yıllarda küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere değinerek, Kovid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel çatışmalar, depremler ve terör saldırıları gibi olumsuz gelişmelere ve bunların küresel ticarete etkilerine ilişkin örnekler verdi.

Yaşanan bu dalgalanmalara karşı Türkiye'nin ekonomide istikrarlı bir büyüme süreci kaydettiğini dile getiren Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi geçen yılın sonunda 1 trilyon 358 milyar dolara, temmuz sonunda da 1 trilyon 474 milyar dolara yükselttik. Yıl sonunda da 1,5 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz olacak. Türkiye artık üst gelirli ülkeler ligine yükselmiş oldu. 2002-2024 arasında yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdük. Dünyanın 1,8 puan üzerinde büyüdük biz. Dünyanın ortalama büyüme oranı yüzde 3,5 oldu."

Bolat, Orta Vadeli Program'da yer alan hedeflere dikkati çekerek, ihracatta pozitif gelişmelerin yaşandığını anlattı.

Bu yılın 9 ayında ihracatın yüzde 4,1 arttığını ifade eden Bolat, "36 milyar dolar mal ihracatı yapan bir ülkeydik. Şu anda 270 milyar dolar yıllık ihracatımız var. 14 milyar dolar hizmet ihracatı yapardık. Bu da 119 milyar dolara yükseldi. Eylül itibarıyla 390 milyar dolar (yıllık) ihracat hedefine ulaştık." dedi.

Bolat, mal ve hizmetler ihracatında toplam artışın 15 milyar dolara ulaştığını belirterek, cari işlemlerde de pozitif gelişmeler yaşandığını vurguladı.

"Dönüşümü yakalamak zorundayız"

Bakan Bolat, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde yaşanan artışa ilişkin de "Türkiye (savunma sanayisinde) yüzde 18 kendine yeterlilik oranı olan bir ülkeydi 2002 yılında, şu anda yüzde 83 yeterliliğimiz var. Kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi artık ihracat da yapıyoruz. Toplamda 15 milyar dolarlık üretim hacmimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin imalat sanayisinde çok başarılı olduğunu vurgulayan Bolat, bu alanda son 22 yılda yaşanan gelişmelere ilişkin örnekler verdi.

Bolat, küresel rekabete karşı Türk üretici ve ihracatçılara sundukları desteklere değinerek, turizmde, AR-GE'de, yazılımda, e-ticarette, patent sayısında, teknolojide, teknoparkta, taşımacılıkta, hizmet ihracatında, lojistikte, fuarcılıkta ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yakalanan başarılara ilişkin detaylar paylaştı.

Teknolojinin gelişmesi sayesinde Türkiye'de e-ticaret hacminin 3 trilyon liraya ulaştığını kaydeden Bolat, e-ihracat hacminin de hızlı bir şekilde arttığını söyledi.

Bolat, rekabetin ve değişimin çok hızlı olduğunu, dijitalleşmeyi ve yeşil dönüşümü yakalamaları gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Siber güvenlik çok çok önem arz ediyor. Dijitalleşme hızı, etkinliği artırıyor, hayatı çok hızlı döndürüyor. Ama bir de siber güvensizlik diye bir tehlike ortaya çıkarıyor. Buna karşı da çok önemli tedbirler alınması gerekiyor. İşte dün ilk Ulusal Siber Güvenlik başkanımızın atamasını Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Bütün bunlarla dönüşümü yakalamak zorundayız. Gelişmeyi yakalamak zorundayız."

Bu gelişmeler yaşanırken istikrarın yanı sıra ülkeyi etrafındaki ateş çemberinden korumaya çalıştıklarını da anlatan Bolat, "Eğitime ve üretime önem vererek, rekabet gücümüzü de artırarak ileri geçme ve rekabette öne geçme mücadelesi veriyoruz." şeklinde konuştu.