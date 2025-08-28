Ticaret Bakanı Bolat, İhracat Rekorunu Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı Temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara yükselmiş ve 270 milyar dolar sınırına dayanmıştır" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Bolat, 2025 Temmuz ayında aylık kapsamda ihracat rekoru kırdıklarını belirtti. 2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında ihracatta artış sağlandığını belirten Bolat, bunun yanı sıra ithalat artış hızında da yavaşlama sürecine geçildiğini açıkladı.

"Temmuz ayında dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara gerilemiştir"

İhracat artış eğilimindeyken, ithalatın düşüşe geçtiğini ve ihracatın yüzde 11 artarak 24,9 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Bolat paylaşımında, "2025 yılı Temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara yükselmiş ve 270 milyar dolar sınırına dayanmıştır. 2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında aylık mal ihracatımızda artış sağlanmıştır. İhracattaki büyük artış ve ithalat artış hızındaki yavaşlama neticesinde, temmuz ayında dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara gerilemiştir" açıklamasında bulundu.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı ise son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir"

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), iş birliğinde düzenlenen temmuz ayı dış ticaret verilerine göre ihracatın artarak 24,9 milyar dolara yükseldiğini açıklayan Bakan Bolat, "İhracatın ithalatı karşılama oranı ise son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir. Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir. Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen temmuz ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız yüzde 11 artarak 24,9 milyar dolar olmuştur. 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 156,3 milyar dolar olmuştur. 2025 Temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 8,0 milyar dolar artarak 269,4 milyar dolara ulaşmıştır. 2025 Temmuz ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 31,4 milyar dolar olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Dış ticaret açığımız 2025 Temmuz ayında yüzde 11,8 oranında azalarak 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığının azalma eğilimine geçtiğini ve bu rakamın 6,4 milyara düştüğünü belirterek şunları kaydetti:

"2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 212,2 milyar dolar olmuştur. 2025 Temmuz ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 14,0 milyar dolar artarak 357,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız 2025 Temmuz ayında yüzde 11,8 oranında azalarak 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artışla 55,9 milyar dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 6,0 milyar dolar artarak 88,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir." - ANKARA