Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyondaki Gerileme Devam Edecek

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyondaki Gerileme Devam Edecek
Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yıllık enflasyondaki gerilemenin süreceğini belirtti. Türkiye ekonomisinde kaydedilen bu düşüşün, sürdürülen dezenflasyon sürecinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklanan Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Önümüzdeki dönemde yıllık enflasyondaki gerilemenin uygulanan ekonomi politikalarımız doğrultusunda devam etmesi beklenmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişimin Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,04 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, yıllık enflasyonun böylece yüzde 32,95 ile yaklaşık son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğine değindi. Bolat, tepe noktası olan 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyonun son 15 ayda 42,5 puan gerilediğine dikkati çekti.

Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen enflasyondaki gerilemenin, kararlılıkla sürdürülen dezenflasyon sürecinin bir sonucu olarak öne çıktığına vurgu yapan Bolat, Türkiye'nin dezenflasyon süreciyle birlikte dengeli ve sürdürülebilir büyüme patikasında ilerlediğini kaydetti. Türkiye ekonomisinin, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 oranında büyüme kaydettiğini de hatırlatan Bolat, son 20 çeyrektir kesintisiz büyüyerek güçlü bir performans sergilediğini söyledi.

"Yıllık enflasyondaki gerilemenin devam etmesi beklenmekte"

Dış ticaret dengesinde sağlanan iyileşmeler ile cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 ile tarihsel ortalamanın altında gerçekleştiğini da anımsatan Bolat, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Cari işlemler dengesinde sağlanan bu iyileşmeler ise makroekonomik istikrarı güçlendirerek ekonomimizin menfi şoklara karşı dayanaklılığını artırmaktadır. İç ticarette ise fahiş fiyat uygulamalarına karşı alınan önlemler ve adil rekabetin güçlendirilmesine yönelik politikalar ile piyasa düzeni yakından takip edilmekte ve toplumsal refah gözetilmektedir. Önümüzdeki dönemde yıllık enflasyondaki gerilemenin uygulanan ekonomi politikalarımız doğrultusunda devam etmesi beklenmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
