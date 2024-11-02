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Ticaret Bakanı Bolat: Ekimde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim rekorunu kırdık

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat, "Ekimde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim rekorunu kırdık. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar doları aştı. Ekim ayında da gelen rekor ile son 15 ayın 10'unda o ayın ihracat rekorunu kırdık." dedi.

Bolat, "2024 yılının ilk 10 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 oranında artışla 216,4 milyar dolara yükseldi." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Bolat: Ekimde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim rekorunu kırdık
Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Kafasının rekorunu kırarsınız siz ancak yalancı şahmeranlar bunların ağzından allah 1 deseler inanmam

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Haber YorumlarıSefa Altun:

YALANLARDAN BİKMADİNİZ DEMİ....

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Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

Para(Tl)10 kat değer kaybetti tabi rekor kırarsın

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Acı acı gülümsemekten başka birsey kalmadi elimizde sen bozdugunuz egitim sisteminden dolayi çocuğunu okutamayip en buyuk başarısı yandaş zenginlerin kapısında asgari ücret köleliği olan insanın çaresizliğini umutsuzluğunu önemsedin mi sen üç kuruşluk maaşına kredi ve kredi kartı oyunları ile ek hesap oyunları ile bankanim coktugu dar gelirli memuru işçiyi önemsedin mi sahi senin bu umut diye söylediğin bu iyileşmenin bu insanlara faydası varmi sevinsin mi onlar sence

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

vatandaşa ne hayri varmış acaba?

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Haber YorumlarıZabit Celik:

Tabi öyle olacak İsrailin sonuçta yardıma ihtiyacı var ve Türkiye bundan faydalaniyor İsrail ile ticareti artiriyor….

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