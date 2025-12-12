Bakan Bolat: Üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edeceğiz

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Önümüzdeki dönemde, bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek, diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaları kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılı Ekim ayına ilişkin açıklanan cari işlemler verileri, dış dengedeki iyileşmenin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Hem mal hem de hizmetler ihracatında kaydedilen artışlar ile turizm ve taşımacılık gelirlerindeki güçlü performans, cari işlemler dengesinin fazla verme eğilimini desteklemiştir. Küresel ekonomideki zayıf talep koşullarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen Türkiye ekonomisi dış finansman ihtiyacını azaltan, makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm ortaya koymaktadır. 2025 yılı Ekim ayında cari işlemler hesabı 457 milyon dolar fazla verirken, altın hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 201 milyon dolar fazla gerçekleşmiştir" dedi.

'ÜLKE RİSK PRİMİ, MAYIS 2018'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE'

Hizmet ihracatının güçlü seyrini sürdürerek, 2025 yılı Ekim ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 oranında arttığını ve 121,9 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat, "Bu dönemde seyahat gelirlerimiz yıllıklandırılmış bazda 59,2 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 42 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 392 milyar dolara yükselmiştir. Cari işlemler hesabındaki bu olumlu gelişmelerle birlikte ülke risk primi (CDS), Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 226 baz puana kadar gerilemiştir. Risk primindeki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte ve dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır. Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmektedir. Bu olumlu gelişmeler sayesinde cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup, Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında cari işlemler açığının 2025 yılında milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesinde sağlanmakta olan bu kalıcı iyileşme, yapısal reformlar için gerekli olan makroekonomik ortamı da desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde, bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek; diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaları kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.