Ticaret Bakanı Bolat, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Mahmood'u kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood'u Ankara'da kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat, bu yılın başında göreve başlayan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Mahmood ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin D-8'in kurucu ülkelerinden biri olarak teşkilatın temel ilke ve hedeflerine güçlü desteğini sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, üye ülkelerle ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin öncelikli alanlardan biri olduğunu ifade etti.

Bolat, 2025 yılı itibarıyla D-8 ülkelerinin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payının yüzde 4,9, ithalatındaki payının ise yüzde 6,2 seviyesinde olduğunu belirterek, teşkilat içi ticaretin artırılmasına yönelik ortak çabalara dikkati çekti.

2016 yılında yürürlüğe giren D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin olarak uygulanmasının önemine işaret eden Bolat, anlaşmanın yeni nesil ticaret anlaşmaları dikkate alınarak genişletilmesine yönelik başlatılan teknik çalışmalara ilişkin Genel Sekreter ile görüş alışverişinde bulundu.

Bolat ayrıca, Azerbaycan'ın D-8'e katılımının teşkilatın ekonomik ağırlığını ve ticari bağlantılarını güçlendireceğini, üye ülkeler arasında yeni işbirliği imkanları oluşturacağını bildirdi.

Görüşmede, D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları merkezinin İstanbul'da kalıcı bir sekretarya oluşturularak kurulmasına yönelik çalışmalar da değerlendirildi. Söz konusu sekretaryanın kurumsal kapasiteyi ve etkinliği artıracağı, Türkiye'nin sürece katkı sunmaya hazır olduğu kaydedildi.

Öte yandan, yaklaşık 1,3 milyarlık nüfusa, 5,4 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılaya ve 2,2 trilyon dolarlık küresel ticaret hacmine sahip D-8'in, teşkilat içi ticaret hacminin 2030 yılına kadar 500 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.