Haberler

Bakan Bolat, Uluslararası Demokratlar Birliği Macaristan Başkanı Güray ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan ziyareti sırasında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle bir araya gelerek, Avrupa'daki Türk vatandaşlarının beklenti ve taleplerini görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Macaristan Başkanı Ferhat Güray ve Birliğin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, başta Macaristan olmak üzere Avrupa'da yaşayan vatandaşların beklenti ve taleplerinin ele alındığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Budapeşte ziyareti kapsamında, UID Macaristan Başkanı Ferhat Güray ve Birliğin temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, başta Macaristan olmak üzere Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini, UID'in yurt dışındaki çalışmalarını ve Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel hayata sunduğu katkıları ele aldık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmeye, taleplerini doğrudan dinleyerek ortak akıl ve istişare anlayışıyla çözüm üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı

Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım

Özgür Özel erken seçim için tarih verdi! Bu kez hedefi başka
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması

Bu ilanı gören "Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması" diyor