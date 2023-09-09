Ticaret Bakan Yardımcısı Başakşehir'deki sel felaketini inceledi

TİCARET Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Başakşehir'de sağanak yağış sonrası selin zarar verdiği MASKO Mobilyacılar Sitesinde incelemelerde bulundu.

İstanbul'da 5 Eylül Salı Günü etkili olan sağanak yağış sonrasında zarar gören Başakşehir'deki MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan incelemelerde bulundu. Gürcan'a Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, MASKO Mobilyacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu da eşlik etti. Sel sularından zarar gören işyerlerini gezen bakan yardımcısı Gürcan, işletme sahiplerinden bilgi aldı. Mağaza sahiplerinin taleplerini de dinleyen Mahmut Gürcan, verilecek işletmelerin kısa sürede faaliyete geçmesini sağlayacaklarını belirtti. Bakan yardımcısı Gürcan, işletme sahiplerinin kredi destek talebine de cevap verdi.Bankalarla görüşmeler yapıldığını belirten Gürcan, işyerleri selden zarar gören esnafa kısa sürede en uygun kredi imkanı sunulacağını da söyledi.