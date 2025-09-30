THY ve Gulf Air Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması

TÜRK Hava Yolları (THY) ile Bahreyn Krallığı'nın bayrak taşıyıcı hava yolu Gulf Air, bir mutabakat zaptı imzaladı.

THY Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza töreninde stratejik ortaklık anlaşması, potansiyel ortak girişimler, sadakat programları ve yer hizmetleri dahil olmak üzere havacılığın birçok alanında kapsamlı bir iş birliği çerçevesi oluşturuyor. Bu iş birliğiyle birlikte iki hava yolu, karşılıklı büyümeyi, ekonomik gelişmeler için fırsatlar sunmayı ve Türkiye ile Orta Doğu bölgesi arasında kültürel ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor. Ayrıca anlaşma kapsamında, Manama–İstanbul arasındaki mevcut direkt uçuşlara ek olarak, ilave gelir sağlayabilecek fırsatların değerlendirilmesiyle iki hava yolunun uçuş ağlarını genişletme potansiyeli üzerine de çalışılacak.

BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gulf Air ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, iki şirket arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir dönüm noktası. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, ekonomik iş birliklerini çeşitli alanlarda zenginleştirmeye, yolcularımıza daha fazla seyahat imkanı ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Bahreyn arasındaki büyümenin ve uzun vadeli iş birliklerinin önünü açmasına vesile olacağına inanıyoruz" dedi.

YOLCULARIMIZA İLAVE SEYAHAT HAKKI SUNACAĞIZ

Gulf Air Group CEO'su Jeffrey Goh ise "Türk Hava Yolları ile imzaladığımız bu anlaşma, bağlantılarımızı artırma ve iş birliklerimizi geliştirme adına önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. İmzalanan anlaşma sayesinde uçuş ağlarımızı birleştirerek, yolcularımıza ilave seyahat noktaları imkanı sunmuş olacağız. Bu stratejik ortaklık, hem şirketimizin mevcut iş birliklerini geliştirecek hem de Bahreyn'e olan bağlantı sayısının artışına önemli bir katkıda bulunmuş olacak" diye konuştu.