THY'nin Zamanında Kalkış Oranı Yüzde 80,6'ya Yükseldi
Türk Hava Yolları, zamanında kalkış oranını yüzde 80,6 seviyesine çıkardığını duyurdu. Genel Müdür Bilal Ekşi, bu iyileşmeyi 2025 yılı hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirtti.
TÜRK Hava Yolları (THY) zamanında kalkış oranını yüzde 80,6'ya yükseldiğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Zamanında kalkıyoruz. 2025 yılında geçen yılın aynı dönemine göre zamanında kalkışımızı 6,6 puan iyile?tirerek yüzde 80,6'ya yükselttik. Sizleri emniyet, konfor ile zamanında sevdiklerinize ula?tırmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.
