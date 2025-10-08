THY'nin Zamanında Kalkış Oranı Yüzde 80,6'ya Yükseldi

TÜRK Hava Yolları (THY) zamanında kalkış oranını yüzde 80,6'ya yükseldiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Zamanında kalkıyoruz. 2025 yılında geçen yılın aynı dönemine göre zamanında kalkışımızı 6,6 puan iyile?tirerek yüzde 80,6'ya yükselttik. Sizleri emniyet, konfor ile zamanında sevdiklerinize ula?tırmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.