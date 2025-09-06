THY'nin Yer Hizmetleri Şirketi TGS, Icelandair ile İş Birliği Yapıyor

TÜRK Hava Yolları'na (THY) yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS), İzlanda'nın ulusal havayolu şirketi Icelandair'in İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştireceği uçuşlarına yer hizmeti verecek.

TGS'nin yer hizmeti sunduğu Icelandair'in İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşu, 5 Eylül Cuma günü Keflavik Uluslararası Havalimanı'ndan (KEF) FI900 sefer sayılı gerçekleşirken, dönüş seferi ise bugün gerçekleşti. Uçağa yer hizmetini ise TGS yaptı. Konuyla ilgili olarak şirket tarafından yapılan açıklamada, "TGS Yer Hizmetleri A.Ş. olarak, Icelandair'e ülkemize hoş geldin diyor, Icelandair'i İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin her iki şirket için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.