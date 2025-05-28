THY'nin Mersin'deki Kargo Tesisi Hizmete Açıldı

THY'nin Mersin'deki Kargo Tesisi Hizmete Açıldı
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Mersin Valisi Atilla Toros'un katılımıyla Türk Hava Yolları'nın Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki kargo tesisi açıldı. Yeni tesis, bölgedeki üreticilerin ürünlerini dünya çapında daha hızlı ve güvenli bir şekilde ihraç etmelerine olanak tanıyacak.

Mersin Valisi Atilla Toros'un katılımıyla Türk Hava Yolları'nın (THY) Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki kargo tesisi hizmete açıldı.

Vali Toros, Çukurova Bölgesi ve çevre illerdeki üreticilerin ürünlerini tüm dünyaya daha güvenli ve hızlı bir şekilde ihraç etmeleri amacıyla yapılan kargo tesisinin açılışına katıldı. THY'nin hava kargo hizmeti sağlayan birimi Turkish Cargo'nun yeni tesisinin açılış töreninde konuşma gerçekleştiren Toros, sinevizyon gösteriminin ardından THY yönetim kurulu üyeleri ve il protokolüyle açılış kurdelesini kesti. Vali Toros, töreninin ardından Mersin'in lojistik potansiyelini daha da arttıracak kargo terminalinde incelemelerde bulundu.

THY'nin inşa ettiği tamamı kapalı 5 bin 500 metrekare brüt alana sahip kargo tesisinin, yıllık 25 bin ton kargo taşıma kapasitesine sahip olduğu bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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