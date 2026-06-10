THY, yüzde 84 ile tarihindeki en yüksek mayıs ayı doluluk oranına ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), mayısta 7,9 milyon yolcu taşırken yüzde 84 ile tarihindeki en yüksek mayıs ayı doluluk oranına ulaştı.

THY'den yapılan açıklamada, şirketin mayıs ayı yolcu ve kargo trafik verileri paylaşıldı.

Arz edilen koltuk kilometre bazında bu yıl kapasitesini 2025'in yüzde 2,5 üzerine çıkaran THY, geçen ay 7,9 milyon yolcu taşıyarak yüzde 84 doluluk oranıyla tarihindeki en yüksek mayıs ayı doluluk oranını kaydetti.

Açıklanan rakamlara göre, dış hat doluluk oranı yüzde 84, iç hat doluluk oranı ise yüzde 84,4 olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre bazında, geçen yılın mayıs ayında 22,6 milyar iken, bu yılın aynı ayında yüzde 2,5 artarak 23,2 milyara ulaştı. Taşınan kargo ve posta hacmi ise geçen ay 2025'e göre yüzde 8,6 artarak 203,1 bin ton oldu.

Ocak-mayıs dönemi trafik sonuçları

THY'nin 2026 Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, taşınan yolcu sayısı yüzde 7,3 artarak 36,4 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı aynı dönemde yüzde 83,6 olarak kaydedilirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 83,5 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 84,3 olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre bazında, 2025 Ocak-Mayıs döneminde 105,3 milyar iken, bu yıl yüzde 6,5 artarak 112,1 milyar oldu.

Söz konusu dönemde toplam taşınan kargo ve posta hacmi ise 2025'te 840,7 bin ton iken, 2026'da yüzde 13,5 artarak 954,6 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 542 oldu.