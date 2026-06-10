Haberler

THY, yüzde 84 ile tarihindeki en yüksek mayıs ayı doluluk oranına ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları, mayıs ayında 7,9 milyon yolcu taşıyarak yüzde 84 doluluk oranıyla tarihindeki en yüksek mayıs ayı performansını yakaladı. Kargo hacmi de yüzde 8,6 arttı.

Türk Hava Yolları (THY), mayısta 7,9 milyon yolcu taşırken yüzde 84 ile tarihindeki en yüksek mayıs ayı doluluk oranına ulaştı.

THY'den yapılan açıklamada, şirketin mayıs ayı yolcu ve kargo trafik verileri paylaşıldı.

Arz edilen koltuk kilometre bazında bu yıl kapasitesini 2025'in yüzde 2,5 üzerine çıkaran THY, geçen ay 7,9 milyon yolcu taşıyarak yüzde 84 doluluk oranıyla tarihindeki en yüksek mayıs ayı doluluk oranını kaydetti.

Açıklanan rakamlara göre, dış hat doluluk oranı yüzde 84, iç hat doluluk oranı ise yüzde 84,4 olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre bazında, geçen yılın mayıs ayında 22,6 milyar iken, bu yılın aynı ayında yüzde 2,5 artarak 23,2 milyara ulaştı. Taşınan kargo ve posta hacmi ise geçen ay 2025'e göre yüzde 8,6 artarak 203,1 bin ton oldu.

Ocak-mayıs dönemi trafik sonuçları

THY'nin 2026 Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, taşınan yolcu sayısı yüzde 7,3 artarak 36,4 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı aynı dönemde yüzde 83,6 olarak kaydedilirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 83,5 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 84,3 olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre bazında, 2025 Ocak-Mayıs döneminde 105,3 milyar iken, bu yıl yüzde 6,5 artarak 112,1 milyar oldu.

Söz konusu dönemde toplam taşınan kargo ve posta hacmi ise 2025'te 840,7 bin ton iken, 2026'da yüzde 13,5 artarak 954,6 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 542 oldu.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi

Bakan Tekin duyurdu! Cuma günü okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji uyardı, Balkanlardan geliyor! Hafta sonu hava bir anda değişecek

Meteoroloji uyardı, Balkanlardan geliyor! Hava bir anda değişecek
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Direkte can pazarı! Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı

Direkte can pazarı! Baş aşağı asılı kaldı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor

Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, herkes aynı detaya takıldı

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı