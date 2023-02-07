THY, deprem bölgesinde dönüş seferlerini ücretsiz yaptı

Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesi dönüş seferlerini 13 Şubat'a kadar ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada "İlgili uçuşlarımızı yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz." denildi.

10 ili sarsan deprem sonrası Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş çıkışlı direkt uçuşları 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitlediğini duyuran THY'den yeni bir açıklama daha geldi. THY, deprem bölgesinden yapılan dönüş uçuşlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

YAHYA ÜSTÜN AÇIKLAMA YAPTI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

"REZERVASYON YAPARAK GELİN"

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar ten yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızı yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz."