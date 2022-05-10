Hırvatistan, Türkiye'den gelecek yolcular için geçerli olan aşı kartı ve PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok ülke, sınırlarından girmek isteyen yabancı vatandaşlar için birtakım kurallar koymuştu. Bu kapsamda bazı ülkeler yabancılar için aşı kartı zorunluluğu getirmiş, bazı ülkeler ise PCR test yaptırma şartını yürürlüğe almıştı. Salgının etkisinin yitirmesi ve aşılamanın artması ile bu önlemlerde ise kademeli olarak gevşeme başlamıştı.

HIRVATİSTAN AŞI KARTI VE PCR ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI

Pandemi nedeniyle uçuş kurallarını kaldıran son ülke Hırvatistan oldu. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hırvatistan'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine, Hırvatistan'da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Hırvatistan'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi