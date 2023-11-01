THY'de Biletleme ve Rezervasyon İşlemlerinde Aksaklık

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Sorunun giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Türk Hava Yollarının (THY) network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesine çalışıldığı duyuruldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.