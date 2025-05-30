THY, 'Connect To Türkiye' Etkinliği ile Dünyadan Tur Operatörlerini İzmir'de Ağırladı

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'yi tanıtmak için başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği kapsamında dünyanın dört bir yanından 200 tur operatörü temsilcisini İzmir'de ağırladı.

Efes Antik Kenti'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizmde önde gelen ülkelerinden birisi konumuna geldiğini söyledi.

Türkiye'de olağanüstü turizm çeşitliliği bulunduğunu vurgulayan Alpaslan, "Turizm ürünü adına aklınıza her ne geliyorsa en güzel örnekleri ve ürünleri ülkemizde bulunmakta. Biz de bunun farkındayız. Yatırımlarla ve tanıtımla ülkemizin bir turizm cazibe merkezi olması için çalışmalarımıza devam ettirmekteyiz." dedi.

Alpaslan, Türkiye'nin turizmde bulunduğu noktaya gelmesinde THY'nin önemli katkısı bulunduğunu anlattı.

Türkiye'nin turizmdeki avantajlarını doğru stratejilerle değerlendirdiğini ve turist sayısının giderek arttığını aktaran Alpaslan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 62 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık ve 61 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Turizmdeki büyük zenginliğimiz ve imkanımızla bu sayılarla yetinmeyip daha üst sıralara çıkarmaya ve ülkemize daha fazla yabancı ziyaretçi gelmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Güçlü işbirliği yapma konusunda her türlü çalışmayı yapacağız."

İzmir Valisi Süleyman Elban ise İzmir'in önemli turizm varlığının bulunduğunu dile getirerek, tatilcileri kente davet etti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise THY'nin dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağladığını ve onları sevdikleriyle bir araya getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin tarih ve kültür turizmi açısından önemini anlatan Bolat, şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi misafirperver Türk halkıyla dünyanın dört bir yanından gelen turistleri sıcak bir şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Zengin ve çeşitli mirası nedeniyle Türkiye, farklı dönemlere ve kültürlere dayanan birçok tarihi mekana ev sahipliği yapmaktadır. Bu zenginlik tüm Türkiye'ye yayıldı ve keşfedilmeyi bekliyor. Bu muhteşem topraklara davet etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve Türk halk müziği dinletisi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında tur operatörlerinin, Afyonkarahisar ve Denizli'ndeki turistik alanları gezdiği belirtildi.