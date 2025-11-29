Haberler

THY, Airbus A320 Uçakları İçin Operatör Uyarı Bildirimi Hakkında Açıklama Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları, Airbus'ın A320 tipi uçaklarla ilgili yayınladığı Operatör Uyarı Bildirimi'ne ilişkin olarak, filodaki 8 uçağının gerekli işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde servise döneceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlandığını belirterek "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir." açıklamasını yaptı.

THY İletişim Başkanı Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir AOT yayınlandığını bildirdi.

Üstün, "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Ekonomi
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia

Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

Yakalanmasa vatandaşları zehirleyeceklerdi! Hepsi imha edildi
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.