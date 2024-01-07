Havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı! THY, 5 Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti

Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 "Boeing 737 MAX 9" tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu. Açıklamada "Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir." denildi.

TEDBİR AMAÇLI İNCELENECEKLER

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filodaki bu uçakların uçuş güvenliği nedeniyle seferlerden çekileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir.

İLK İNİŞ YAPTIKLARI HAVALİMANINDA OPERASYONDAN ÇEKİLECEKLER

Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar THY, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir."

NE OLMUŞTU?

ABD'de Alaska Havayolları'na ait bir uçak, havadayken basıncın düşmesi sonucu acil çıkış kapısının patlamasının ardından Portland Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Uçağın içindeki anlar kameralara yansımıştı. Alaska Hava Yolları, havadayken acil çıkış kapısı patlayan ve acil iniş yapan Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağındaki sorun nedeniyle filosundaki tüm Boeing 737-MAX 9 tipi uçakları yere indirme kararı almıştı.