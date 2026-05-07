Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği kuruluşunun 50. yılını kutladı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Dernek başkanları, Türkiye'nin sanayisinin güçlü bir marka haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Türk hazır giyim sektörünün önemli sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) kuruluşunun 50. yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, müşterek başkanlar Ümit Özüren ve Toygar Narbay'ın ev sahipliğindeki organizasyonlar kapsamında ilk olarak TGSD Yönetim Kurulu ve üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.

Ümit Özüren, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Sizin milletimize gösterdiğiniz vizyon sayesinde çalışmanın, üretmenin, sanayileşmenin ve ekonomik gücü milli güce dönüştürmenin bağımsızlığımızın en güçlü teminatlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bugün sorumluluğumuz, sanayimizi daha rekabetçi, nitelikli, sürdürülebilir ve güçlü kılmak, emeği, bilgiyi, tasarımı, inovasyonu ve girişimciliği Türkiye'nin yarınları için ortak bir değere dönüştürmek, 'Türkiye Markası'nı daha güçlü biçimde geleceğe taşımaktır."

"TGSD'nin hikayesi, Türkiye'de üretmenin hikayesidir"

Anıtkabir ziyaretinin ardından gerçekleştirilen TGSD 50. Yıl Buluşması'na özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toygar Narbay, 50. yılın, sektörün dönüşümünü ve ortak akıl üretme kapasitesini temsil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TGSD'nin hikayesi, Türkiye'de üretmenin, dünyaya açılmanın, kalite ve hızla rekabet etmenin, moda ve tasarımı sanayinin ayrılmaz parçası haline getirmenin, kamu ile diyalog kurmanın ve sektör adına ortak bir gelecek fikri geliştirmenin hikayesidir. Bugün ikinci yarım yüzyılımıza girerken sorumluluğumuz daha da büyüyor. Üretim gücümüzü daha yüksek katma değer, daha güçlü tasarım kapasitesi, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve markalaşma ile yeni bir seviyeye taşımak zorundayız."

Dünyada üretim dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin sanayi kapasitesini koruması gerektiğini bildiren Narbay, mal ihracatının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının sanayileşme seviyesi açısından önemli bir gösterge olduğuna dikkati çekti.

"Türk hazır giyim sektörü alıcılar açısından güçlü bir havza"

Narbay, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümün Türkiye için yeni fırsatlar yarattığını ifade ederek, Türk hazır giyim sektörünün dünyanın 2'nci büyük tedarik zinciri ve 5'inci büyük üreticisi olarak alıcılar açısından güçlü bir havza olduğunun altını çizdi.

TGSD'nin "2026-2040 Sektörel Strateji Yol Haritası"nın bu anlayışla hazırlandığını belirten Narbay, sektörün yeniden konumlanması için somut çerçeve sunduklarını bildirdi.

"Türkiye Markası" ekseninde 2026-2028 dönemini stabilizasyon, 2028-2034 dönemini değişim ve dönüşüm, 2034-2040 dönemini ise daha yüksek katma değerli yapı inşa etme dönemi olarak gördüklerini aktaran Narbay, "İlk aşamada bozulan bilançoların onarılması, işletmelerin sermaye yapısının korunması ve firmaların orta vadeli dönüşüme hazırlanması gerekiyor. Ardından daha yüksek katma değerli üretim, pazar çeşitliliği, markalaşma, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik başlıklarında güçlü bir sıçrama hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
