TFI, Çin'deki İşini Genişletmeyi Planlıyor

TFI TAB Gıda Yatırımları'nın (TFI) üst düzey yöneticilerinden Atakan Bozkurt, Çin'in gelecekteki büyüme beklentilerine güvenen şirketin, önümüzdeki yıllarda bu ülkedeki işini genişletmeyi planladığını belirtti. TFI, Türkiye'de önde gelen fast food restoran işletmecisi. 2012 yılında Çin'de yatırım yapmaya başlayan TFI, Çin'deki Burger King restoranlarının master franchise haklarını elinde bulunduruyor. ATAKAN BOZKURT, Burger King Çin CEO'su: 'Zor geçen pandemi zamanlarından sonra Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak, yatırımları güçlendirmek, şirketleri güçlendirmek adına, hayata geçireceği politikalara inancımız tam. Bu politikaların hayata geçmesiyle beraber Çin'deki tüketim alışkanlıklarının da tekrar pandemi öncesindeki seviyelere, hatta daha ileriye taşınacağını düşünüyoruz. Bu da Çin pazarında büyümekle ilgili bir diğer motivasyonumuz. Dolayısıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çin pazarında her yıl 250, 300 restoran açarak sistemimizi büyütmek üzere planlar yapmaktayız.' TFI'nın şu anda Çin'de 1.450 restoranı ve 25.000 çalışanı bulunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)